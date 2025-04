Liverpool é campeão da Premier League! Como Arne Slot fez o trabalho impossível como sucessor de Jurgen Klopp e trouxe o título nº 20 para Anfield

Apesar de ter que substituir um dos personagens mais icônicos da história do clube, o holandês não demorou para virar uma lenda

Vencer o Tottenham, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, confirmou antecipadamente o que já sabíamos há muito tempo: o Liverpool é a melhor equipe da Inglaterra. Eles têm sido campeões em potencial há meses, transformando o que se esperava ser uma disputa titânica a três pelo título em uma procissão na Premier League.

Consequentemente, alguns tentaram estragar a festa do Liverpool antes mesmo de começar, para a irritação de Virgil van Dijk, que até mesmo confrontou Michael Owen por insinuar que a campanha de 2024/25 de sua equipe não foi tão "especial" quanto poderia ter sido, devido à eliminação nas oitavas de final da Champions League e à derrota na final da Carabao Cup para o Newcastle. De maneira bastante notável, foram necessários alguns ícones dos rivais tradicionais do Liverpool para colocar a dimensão da conquista de Arne Slot em perspectiva.

"Temos que elogiar o técnico porque ele fez um trabalho incrível," disse o ex-capitão do Manchester United Roy Keane na Sky Sports. "Era um grupo decente quando ele assumiu, mas se alguém tivesse dito no início da temporada que o Liverpool estaria onde está agora, você não teria acreditado, teria pensado que eles precisavam ser internados!"

Gary Neville certamente não achava que o Liverpool estaria perto do topo da tabela. Na verdade, ele apostou que eles terminariam em quinto - abaixo do Manchester United e do Tottenham.

"Estou impressionado com o Liverpool", admitiu o ex-lateral dos Red Devils na Sky. "Para Slot assumir o lugar de Jurgen Klopp, uma personalidade e caráter enorme que era amado além das palavras pelos fãs do Liverpool, você simplesmente achou que haveria uma queda, todo mundo pensou que haveria uma queda, eu certamente pensei. Mas Slot tem sido perfeito em termos do que o Liverpool precisava nesta temporada."

Neville também não está errado, pelo menos agora. Klopp pode ter deixado o Liverpool em boa forma, mas transições não devem ser tão tranquilas, especialmente para um treinador que substitui uma lenda viva. Então, como Slot conseguiu? Como ele tornou uma tarefa aparentemente impossível parecer tão fácil?