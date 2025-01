Liverpool estava certo em optar por Arne Slot em vez de Rúben Amorim - agora o Manchester United precisa de reconstrução para funcionar com o português

O holandês sucedeu Jurgen Klopp em Anfield com tranquilidade, provando que a escolha dos Reds por ele, em vez do ex-Sporting, foi a mais acertada

Em abril do ano passado, Arne Slot e Ruben Amorim disputavam os títulos da Holanda e de Portugal, respectivamente. Porém, nos bastidores, os dois técnicos também brigavam para suceder Jürgen Klopp no Liverpool.

Amorim era visto como o favorito e, no início daquele mês, negou rumores de uma reunião com o Liverpool ou qualquer acordo, afirmando que seu foco estava apenas na disputa pelo título do Campeonato Português. Pouco depois, o diretor esportivo dos Reds, Richard Hughes, viajou até Roterdã para se reunir com Slot, que confirmou as negociações e disse estar "na sala de espera".

Agora, nove meses após Slot vencer a disputa pelo cargo em Anfield, ele reencontrará Amorim pela primeira vez, quando um Manchester United fragilizado vai enfrentar um Liverpool em ótima fase. A escolha dos Reds pelo técnico holandês em vez do português vem se mostrando um grande acerto.