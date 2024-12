A lista de dispensas do Manchester City de Pep Guardiola para o começo de 2025

O City precisa começar a planejar a próxima temporada após praticamente dar tchau ao título da liga - e isso significa fazer uma grande limpeza

O Manchester City está passando pela sua pior sequência de resultados em nove anos sob o comando de Pep Guardiola e sua pior sequência de derrotas no Campeonato Inglês desde que foi adquirido pela família real de Abu Dhabi. Isto não é apenas uma fase ruim, é uma crise total. E a única maneira de responder é fazer o que o clube fez em duas ocasiões anteriores: reformular o elenco.

O clube assinou com 11 jogadores em seu primeiro verão europeu com os donos de Abu Dhabi em 2008, incluindo Robinho, Vincent Kompany e Pablo Zabaleta, além de mais 10 no ano seguinte, como Emanuel Adebayor, Gareth Barry e Carlos Tevez chegando a um elenco já ricamente montado. Quando Guardiola se tornou treinador em 2016, houve outra grande vinda em massa de jogadores, com Ilkay Gundogan e John Stones entre os que se juntaram em uma onda de gastos que totalizou cerca de 180 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão na cotação atual). E quando o treinador falhou em ganhar um troféu pela primeira vez em sua carreira naquela temporada, o clube deixou 262 milhões de libras (R$ 2 bilhões) em novas contratações, reformulando toda a sua defesa.

Apenas duas contratações foram feitas na última janela depois de conquistar o quarto título consecutivo da Premier League e agora o clube está pagando um preço alto por confiar na velha guarda. O elenco contém 11 jogadores que já passaram dos 30 anos quando a próxima temporada começar, e bastaram algumas lesões para o City desmoronar. A derrota de domingo em Anfield foi a sexta nos últimos sete jogos, deixando-os 11 pontos atrás do Liverpool na corrida pelo título.

Os Citizens precisam desesperadamente voltar a vencer quando receberem o Nottingham Forest nesta quarta-feira (4), e o mais importante é que eles precisam olhar para o futuro e começar a rearmar sua equipe para que Guardiola monte outro time campeão. E isso significa deixar para trás vários jogadores que os ajudaram durante sua era de domínio, mas que já passaram de seu auge.

A GOAL destaca seis nomes que Guardiola deve considerar dispensar enquanto planeja uma grande reconstrução...