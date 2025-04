A lista de compras do Manchester City para achar um substituto para Kevin de Bruyne no meio-campo

O belga está saindo após uma década vitoriosa, mas os cityzens podem amenizar a perda contratando um dos brilhantes camisas 10 disponíveis

Foram dias emocionantes para os fãs do Manchester City ao perceberem que Kevin De Bruyne está deixando o clube após 10 anos gloriosos. Havia uma sensação de inevitabilidade sobre o anúncio, especialmente depois que as lesões atingiram o belga nos últimos 18 meses, limitando-o a apenas 13 partidas como titular na Premier League nesta temporada e a apenas dois gols. No entanto, isso não tornou mais fácil aceitar sua saída.

De Bruyne sai como o maior jogador da história do City, a principal força motriz do sucesso implacável do clube sob o comando de Pep Guardiola, que declarou: "Dizer adeus a esse tipo de jogador é muito difícil. Há jogadores que são únicos, que representam o que o clube quer ser. E Kevin é um deles. Agora é um choque, mas as pessoas se lembrarão de quão abençoados e felizes estavam por ver esses tipos de jogadores que nos deram absolutamente tudo. Só podemos ser gratos. O clube deu tudo a ele, e ele deu tudo para nós. Meu período aqui sempre terá Kevin nas minhas memórias. Ele não pode ser esquecido."

Embora elogiasse De Bruyne, que marcou 106 gols e forneceu 176 assistências ao City, ajudando a conquistar 18 troféus, Guardiola deixou claro que havia decidido que o tempo do jogador no clube chegou ao fim. O treinador, de forma algo impiedosa, afirmou: "O clube tem que seguir em frente. Mover-se. Reproduzir esses números e esse tipo de coisa é muito difícil. Mas precisamos encontrar outras qualidades."

E agora vem a parte difícil: escolher o sucessor de De Bruyne. A GOAL destaca os principais candidatos que o City estará avaliando neste verão europeu, enquanto tomam uma das decisões de transferência mais importantes da era Guardiola, uma que pode até ditar quanto tempo o treinador permanecerá no clube.