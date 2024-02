Lionel Messi ainda pode voltar ao Newell's Old Boys para se aposentar na Argentina?

O oito vezes eleito melhor do mundo enfrentará, em amistoso, seu clube de infância nesta quinta - um dia ele voltará a vestir a camisa da Lepra?

Ao longo da histórica carreira de Lionel Messi, o argentino conquistou bem mais do que poderia imaginar. Ganhar uma Copa do Mundo com sua seleção nacional? Feito. Troféus no Barcelona? Mais do que pode contar. Um lugar na história do esporte? Sem dúvidas - e há quem diga que seja o maior da história.

Se Messi começou sua carreira com uma série de sonhos, acabou alcançando cada um deles. Bem, quase... Ainda há uma coisa que Messi não fez, um desafio que ele não conquistou. Ainda não viveu o sonho que é, na verdade, o seu primeiro: vestir as cores de seu amado Newell's Old Boys.

Messi cresceu com o Newell's. Foi seu primeiro clube, seu time de infância. Sua carreira, no entanto, o levou a outros lugares, e Messi nunca teve a chance de jogar por um clube argentino.

Nesta quinta-feira (15), porém, ele jogará justamente contra seu time de infância. A equipe argentina visitará o Estádio DRV-PNK para enfrentar o Inter Miami, em um amistoso. É uma partida projetada especificamente para homenagear Messi, unindo seu presente e seu passado antes do início da temporada da MLS.

Messi certamente apreciará cada momento, mas este amistoso também traz uma grande questão: ainda há tempo para que o camisa 10 realize seu último sonho?