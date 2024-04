Lionel Messi é a estrela do Inter Miami, mas Luis Suárez que se mostra como quem decide nos EUA

Luis Suárez, inquestionavelmente, tem calado os críticos e se provado o 'coringa' da equipe americana

Lionel Messi domina os holofotes onde quer que vá - e qualquer um que acompanha o futebol sabe o porquê. Poucas pessoas na história foram objeto de tanta atenção. Não importa o que Messi faça, o mundo lhe assiste.

Ao longo de sua carreira, no entanto, o argentino teve muitos parceiros que o ajudaram a carregar o piano, e nenhum foi melhor do que Luis Suárez. Se Messi era o vocalista da banda do Barcelona, Suárez era o baterista, o homem que garantia que o ritmo do grupo nunca se desfizesse.

Em Miami, Messi remontou a banda - ele agora também conta com Sergio Busquets, o maestro do meio-campo, e Jordi Alba, o lateral dinâmico responsável, muitas vezes, pelos melhores momentos de magia do camisa 10. No entanto, é Suárez quem se destaca - sim, ainda mais do que Messi. Mesmo no fim de sua carreira, Suárez continua a estabelecer o ritmo, seja para melhor, seja para pior.

Mais artigos abaixo

Geralmente, o Miami tem visto a melhor parte de Suárez até agora. O uruguaio está compensando a ausência recente de Messi. E, por causa disso, é Suárez - não Messi - quem emergiu como o jogador-chave da equipe.