Inter Miami win GFXGOAL
Thomas Hindle

Lionel Messi enfim é campeão na MLS! Os melhores e piores da final entre Inter Miami e Vancouver Whitecaps

Craque argentino participou dos três gols na vitória que garantiu aos Herons seu primeiro título da MLS Cup

Fort Lauderdale, Flórida — Lá está.

É isso que o mundo do futebol queria — e talvez o que a MLS precisava. Messi conquistou sua primeira MLS Cup. Se ainda existia alguma mínima dúvida sobre o legado dele na liga — caso os recordes, o prêmio de MVP (e provavelmente outro a caminho) e todo o seu currículo não fossem suficientes — o sábado trouxe a resposta definitiva.

O maior troféu que a MLS pode oferecer agora está em suas mãos e, logo depois, acima de sua cabeça. A Flórida tem seu primeiro campeão da MLS.

E foi merecido. O argentino produziu três momentos decisivos de magia na vitória por 3 a 1 sobre um valente Vancouver Whitecaps.

É preciso reconhecer o Vancouver. Eles são um bom time, jogam futebol de verdade. Mas o dia era de Miami. No futebol, existem narrativas — e raramente se concretizam. Esta, porém, se encaixou de forma perfeita. O Miami evoluiu de maneira constante ao longo da temporada. Perdeu, às vezes de forma constrangedora, e aprendeu com cada tropeço. E quando importava, um treinador normalmente falho e inexperiente como Javier Mascherano tomou decisões ousadas e acertadas. Por isso, merece enorme crédito. Ainda assim, no jogo final naquele estranho estádio provisório que chamam de casa há três anos, o Miami conquistou o que desejava desde o segundo em que Messi pisou nos Estados Unidos.

Isso também foi sobre Sergio Busquets e Jordi Alba, que encerraram suas carreiras, como deveria ser, levantando troféus. Pode ter sido o fim também para Luis Suárez — ao menos em Miami, onde sua ausência mostrou, indiretamente, que ele talvez já não seja indispensável. Ainda assim, a imagem que ficará para sempre é a de Messi erguendo o troféu, o sorriso radiante no rosto. Legado garantido.

A GOAL analisa os vencedores e perdedores no Chase Stadium...

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    VENCEDOR: Lionel Messi

    Às vezes, a narrativa simplesmente precisa prevalecer. Messi teve um daqueles típicos jogos de fim de carreira de Messi.

    Por longos períodos, mal se percebia sua presença. Ele raramente participava das jogadas. Passou grande parte do tempo caminhando, fechando linhas de passe enquanto o Vancouver controlava a posse de bola. Mesmo assim, houve dois momentos verdadeiramente decisivos — e Messi esteve envolvido em ambos. No primeiro gol, foi essencial com seu drible e o passe para Allende. No segundo, criou a jogada com uma assistência inteligente. E ainda deu o passe para o terceiro gol, que selou a vitória. Foi sua 63ª participação direta em gols pelo Inter Miami nesta temporada. Esse foi seu 48º grande título — e não dos mais simples. O Vancouver dificultou bastante. Mas decidir jogos é algo que está no DNA do argentino. E ele fez isso novamente.

  • Ocampo Vancouver 2025Getty

    PERDEDOR: Edier Ocampo

    O futebol pode ser extremamente cruel. Ocampo tem sido o símbolo de consistência dos Whitecaps nesta temporada, jogando quase todas as partidas e sendo tão sólido na lateral quanto se pode encontrar na MLS. Ele organiza tudo, raramente erra e oferece estabilidade a uma equipe bem equilibrada. Mas finais são decididas em instantes — e Ocampo acabou do lado errado de dois deles.

    O erro mais evidente foi sua investida precipitada na área ao tentar interceptar o passe de Allende. Em vez de cortar a bola, acabou desviando para o próprio gol. No terceiro gol do Inter Miami, também teve certa parcela de culpa: não conseguiu manter a linha defensiva e permitiu que Allende aparecesse nas costas da marcação para fechar o jogo de vez. Um dia para ser esquecido, justamente no maior palco.

  • Rodrigo De Paul Inter Miami 2025Getty

    VENCEDOR: Rodrigo De Paul

    Ele sempre foi muito mais do que apenas “o guarda-costas de Messi”. De Paul tem muito mais qualidade ofensiva e inteligência de jogo do que costuma receber crédito. Parte disso se deve ao fato de seu papel muitas vezes ser reduzido à ideia de simplesmente proteger o principal jogador do Inter Miami. Mas aqui, De Paul mostrou todas as facetas do seu futebol.

    Foi um jogo duro, cheio de entradas fortes que passaram impunes e de empurrões maliciosos que foram marcados. De Paul estava pronto para tudo. Manteve a calma com a bola nos pés, distribuiu quando precisava e, de forma decisiva, marcou o gol da vitória.

    Ainda assim, talvez seu maior valor tenha sido o controle do ritmo nos pequenos intervalos entre as jogadas. Ele ficou alguns segundos a mais no chão após cada choque mais forte. Demorou para cobrar laterais. “Sofreu” — e depois se “recuperou” milagrosamente — de uma série de lesões ao longo dos 90 minutos. De Paul costuma ser o herói silencioso. Hoje, parecia assumir a energia de protagonista.

  • Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Vancouver Whitecaps

    Como as coisas podem mudar em apenas um ano. Nesta época, em 2024, os Whitecaps tinham acabado de demitir um treinador querido, Vanni Sartini, e estavam no meio de um processo de venda do clube. Era um time em turbulência, cercado por rumores de uma possível mudança de sede. Mesmo assim, os Whitecaps se uniram e reacenderam uma energia real em torno de uma cidade que, às vezes, parecia até ter esquecido que tinha um time de futebol. Chegaram a várias finais, e a torcida voltou a se entusiasmar. Depois, o clube ganhou ainda mais força com a chegada de uma estrela mundial: Thomas Müller.

    Tudo isso torna o momento atual ainda mais cruel. Os Whitecaps deram praticamente tudo pela sua cidade. O futebol canadense continua merecendo seu terceiro clube na MLS. No entanto, o time está à venda. O contrato de uso do BC Place está chegando ao fim. Vancouver certamente tem paixão de sobra para abraçar uma equipe. Mas talvez essa não permaneça por muito mais tempo.

  • David Beckham Inter Miami 2025Getty

    VENCEDOR: David Beckham

    Aí está, Sir David Beckham. Este também é o ápice para ele.

    Quando Beckham assinou com o Los Angeles Galaxy em 2007, seu contrato trazia uma cláusula inédita: o direito de adquirir uma franquia da MLS por um valor reduzido. Esse clube acabou sendo o de Miami e, com o poder de estrela de Beckham, as expectativas surgiram imediatamente. O projeto nascia para disputar títulos — para competir por MLS Cups.

    O ano passado ainda foi cedo demais. O Inter Miami tinha fragilidades claras. Foi exposto e caiu de forma justa nos playoffs.

    Mas o clube se reorganizou. E, embora Messi seja o rosto do projeto dentro de campo, Beckham é a figura global que sustenta tudo por trás. Desde o início, insistiu que o Miami deveria lutar pelos maiores troféus e estar na briga todos os anos.

    Ele chorou em campo quando o Miami levantou a Leagues Cup em 2023. Desta vez, sorriu durante a entrevista pós-jogo. Beckham sempre sonhou em ver uma MLS Cup em Miami, para a franquia que é sua.

    Nesta temporada, esse sonho finalmente virou realidade. Ele conquistou o maior troféu da MLS tanto como jogador quanto, agora, como proprietário.

  • Thomas Muller Vancouver Getty

    PERDEDOR: Thomas Müller

    Thomas Müller é um dos poucos jogadores que realmente têm um histórico positivo contra Messi. Antes da partida de sábado, o astro alemão acumulava sete vitórias e três derrotas diante do argentino por clubes e seleções. Não existe exatamente uma kryptonita para Messi, mas Müller talvez seja o mais próximo disso. Ainda assim, desta vez ele sumiu enquanto seu time sofria. Passou mais tempo gesticulando e gritando do que influenciando o jogo, falhando nos momentos importantes e desperdiçando uma ou duas chances.

    Para ser justo, o Inter Miami o marcou de forma exemplar. Sergio Busquets fechou todos aqueles pequenos espaços nos quais Müller costuma se infiltrar. Maxi Falcón mal lhe concedeu um segundo de tranquilidade com a bola. Mas Müller tinha a missão de ser o grande maestro dos Whitecaps. Em vez disso, se limitou a ser um jogador irritado, levantando os braços e, no fim, tentando entender onde tudo deu errado.