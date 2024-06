Copa América: todos os campeões do torneio e as seleções que têm mais títulos

Com oito campeões diferentes, conheças todos os vencedores das edições da Copa América

As seleções da América do Sul se reúnem para a disputa da Copa América. A edição de 224 do torneio, organizado pela Conmebol, acontece nos Estados Unidos, e ainda conta com a presença das seleções da América do Norte, Central e Caribe. O torneio se tornou um dos principais campeonatos de seleções ao redor do mundo, atraindo enorme interesse do público, com a presença dos principais jogadores da atualidade no futebol.

Ao longo da história, 47 edições da Copa América foram disputadas. Na lista atualizada de campeões, Argentina e Uruguai aparecem empatados com 15 títulos cada, seguidas pelo Brasil, que possui nove títulos.

Equador e Venezuela são as duas únicas seleções que não conquistaram uma edição da Copa América. Além delas, México, Honduras, Japão, Haiti, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Estados Unidos e Qatar também participaram do torneio como convidados, mas não levantaram o troféu.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!