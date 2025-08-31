Lionel Messi de 2 metros? Como Nick Woltemade fez o Newcastle abrir a carteira para superar disputa com o Bayern de Munique na janela de transferências

Muitos jogadores ao longo dos anos foram comparados a Lionel Messi. Nenhum deles, porém, foi construído como Nick Woltemade. Com 1,98 m de altura, o imponente atacante alemão é mais um gigante do que uma pulga, mas o capitão do Stuttgart — ex-clube de Woltemade antes de ingressar no Newcastle —, Atakan Karazor, não estava brincando completamente quando disse ao ran: "Woltemade tem a técnica do Messi!" Não é muita surpresa, então, que Woltemade foi um dos jogadores mais cobiçados da última janela de transferências e que está tendo muito sucesso pela sua passagem pelo Newcastle, além de ter ajudado o Stuttgart a acabar com uma seca de títulos que durava 18 anos em 2024/25.

Depois de ser perseguido durante todo o verão europeu pelo Bayern de Munique, sempre em busca de enfraquecer sua competição interna na Alemanha, o futuro do jovem de 23 anos foi em outro lugar. Quase do nada, o Newcastle United passou à frente de seus estimados adversários para, em uma reviravolta de última hora, fechar um acordo no valor impressionante de €80 milhões.

Os Tynesiders perderam Alexander Isak para o Liverpool e acharam um belo substituto em Woltemade. Abaixo, a GOAL conta tudo o que você precisa saber sobre o camisa 9 que era um agente livre há pouco mais de um ano...