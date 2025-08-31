+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi de 2 metros? Como Nick Woltemade fez o Newcastle abrir a carteira para superar disputa com o Bayern de Munique na janela de transferências

Após uma saga de transferências tensa e infrutífera envolvendo os gigantes bávaros, o imponente atacante foi vendido para Tyneside por uma taxa astronômica

Muitos jogadores ao longo dos anos foram comparados a Lionel Messi. Nenhum deles, porém, foi construído como Nick Woltemade. Com 1,98 m de altura, o imponente atacante alemão é mais um gigante do que uma pulga, mas o capitão do Stuttgart — ex-clube de Woltemade antes de ingressar no Newcastle —, Atakan Karazor, não estava brincando completamente quando disse ao ran: "Woltemade tem a técnica do Messi!" Não é muita surpresa, então, que Woltemade foi um dos jogadores mais cobiçados da última janela de transferências e que está tendo muito sucesso pela sua passagem pelo Newcastle, além de ter ajudado o Stuttgart a acabar com uma seca de títulos que durava 18 anos em 2024/25.

Depois de ser perseguido durante todo o verão europeu pelo Bayern de Munique, sempre em busca de enfraquecer sua competição interna na Alemanha, o futuro do jovem de 23 anos foi em outro lugar. Quase do nada, o Newcastle United passou à frente de seus estimados adversários para, em uma reviravolta de última hora, fechar um acordo no valor impressionante de €80 milhões.

Os Tynesiders perderam Alexander Isak para o Liverpool e acharam um belo substituto em Woltemade. Abaixo, a GOAL conta tudo o que você precisa saber sobre o camisa 9 que era um agente livre há pouco mais de um ano...

    Onde tudo começou

    Woltemade nasceu em Bremen, em 14 de fevereiro de 2003, e descobriu seu amor pelo futebol desde cedo. Ele também tinha um dom para o jogo e apenas sete anos quando foi contratado pelo Werder Bremen. Nick progrediu rapidamente nas categorias de base do clube de sua cidade natal, e chamou a atenção do técnico da equipe principal, Florian Kohfeldt, durante a campanha de 2018/19 ao marcar 18 gols e criar mais oito para o Sub-17.

    O atacante continuou a balançar as redes livremente na temporada seguinte, após ser promovido ao Sub-19, e em 1º de fevereiro de 2020, aos 17 anos, 11 meses e 18 dias de idade, se tornou o estreante mais jovem da história do Werder Bremen ao sair do banco em um confronto de Bundesliga com o Augsburg.

    Na época, Woltemade parecia destinado a se tornar uma estrela no Weserstadion. Mas o destino teve planos diferentes... 

    A grande oportunidade

    Após ser derrubado por uma doença em janeiro de 2021, Nick foi então afastado por uma lesão nos ligamentos do joelho, enquanto ao mesmo tempo era atormentado por um problema persistente no pé. O resultado foi que Woltemade não conseguiu garantir um lugar regular na equipe do Bremen, despertando temores de que ele nunca realizaria todo o seu potencial.

    Esses temores apenas se intensificaram depois que ele foi emprestado ao SV Elversberg, da terceira divisão, em 2022, mas a mudança provou ser um momento crucial na carreira do jovem. Woltemade encontrou alguma forma e ritmo e, mais importante ainda, alguma condição física na UrsapharmArena. Participou diretamente de 19 gols (dos quais ele mesmo marcou 10), enquanto o Elversberg garantiu a promoção à segunda divisão como campeão da terceira.

    Woltemade ainda lutou para replicar esses números impressionantes ao retornar ao Bremen, e deixou seu clube natal quando seu contrato expirou no final da temporada 2023/24. No entanto, o sucesso no Elversberg teve um papel crucial na decisão do Stuttgart de apostar em seu talento - o que se mostrou um sucesso espetacular.

    Como está indo

    Como era de se esperar, Nick começou a temporada no banco do Stuttgart – e foi lá que ele passou todos os 90 minutos de cinco das primeiras nove partidas do seu novo time na Bundesliga. No entanto, Woltemade estava impressionando na Copa da Alemanha, e quando marcou duas vezes como substituto na vitória sobre o Union Berlin, pela Bundesliga, em 6 de dezembro, começou a jogar regularmente pelo Stuttgart.

    O centroavante continuou a marcar: 12 vezes em 28 aparições na principal liga da Alemanha - incluindo em cada um dos três jogos finais da temporada. Ainda mais significativamente, Woltemade também terminou como artilheiro da Copa da Alemanha, tendo anotado cinco gols em cinco partidas, incluindo o de abertura na vitória por 4 a 2 sobre o Arminia Bielefeld, na final.

    Terminar a temporada de maneira tão brilhante também resultou em sua convocação para a seleção principal da Alemanha, pela primeira vez, para as finais da Nations League, fazendo sua estreia na derrota de semifinal para Portugal e jogando no playoff pelo terceiro lugar contra a França.

    Alguns dias depois, no entanto, Woltemade impressionaria no Campeonato Europeu Sub-21 ao marcar um hat-trick na vitória de abertura sobre a Eslovênia. Somou a este, mais três gols rumo à final, emergindo como o artilheiro do torneio, embora não tenha conseguido ajudar seu país a evitar uma derrota dramática para a Inglaterra na decisão, quando finalmente não marcou. No entanto, suas façanhas certamente o colocaram na vitrine.

  • Pontos fortes

    Era óbvio para o capitão do Stuttgart, Karazor, que o clube havia realizado um golpe de mestre ao contratar Woltemade sem custos, dado que estava claro para ele desde o início que sua rara combinação de altura e técnica iria torná-lo um pesadelo para os adversários. Ele personifica o velho clichê, 'tem bons pés para um homem grande'.

    "Acho que reconheço um bom jogador de futebol rapidamente e Nick chamou minha atenção desde a primeira semana de treinos," disse o meio-campista turco ao ran. "A coisa mais importante para nós é envolver Woltemade o suficiente no jogo, mas ele pode fazer isso como um atacante recuado entre as linhas ou como um verdadeiro Número 9 na área do adversário, porque sabemos o que temos em Nick: ele é um (Jamal) Musiala ou Messi de dois metros de altura!"

    Além de ser uma ameaça ofensiva formidável e uma excelente opção que alivia a pressão sobre sua equipe ao segurar bem a bola, Woltemade também trabalha incrivelmente duro para ajudar seus companheiros a recuperá-la.

    A habilidade está certamente lá, como ele sublinhou maravilhosamente com seu impressionante gol sobre o sub-21 da Espanha, encobrindo o goleiro após a mais atrevida das canetas em seu marcador mais próximo.

    Espaço para melhorias

    O consenso geral é que Woltemade precisa melhorar um pouco suas finalizações para aumentar seus números. No entanto, agora que ele está completamente em forma e jogando bem, acredita-se que sua taxa de gols só vai melhorar nos próximos anos. Na temporada 2025/26 pelo Newcastle, ele já tem seis gols e uma assistência em 14 jogos, sendo que quatro desses seis foram na Premier League.

    Apesar de sua altura imponente, o atacante não é o melhor no jogo aéreo, desempenhando muito melhor com os pés do que com a cabeça. Isso se reflete no fato de ele vencer menos de 45% de seus duelos aéreos na liga em 2024/25.

    Não é surpresa, dado que ele confia em suas habilidades com a bola nos pés, que Woltemade às vezes se culpe por segurar a bola por muito tempo, algo que, novamente, ele precisará trabalhar.

    O que vem a seguir?

    Tendo inevitavelmente atraído a atenção deles em meio à sua notável ascensão à proeminência no Stuttgart, e com suas façanhas no Campeonato Europeu Sub-21, Woltemade parecia destinado ao Bayern de Munique. Mas após uma busca prolongada, tensa e, em última análise, infrutífera por uma transferência, ele agora está jogando na Inglaterra.

    Relatou-se que o Chelsea e ambos os clubes de Madri também estavam na disputa, mas emergiu que o atacante havia dito ao Bayern que pretendia se mudar para a Allianz Arena pouco antes do final do Campeonato Europeu Sub-21. O apelo dos gigantes bávaros é, claro, incomparável na Bundesliga, já que os melhores jogadores alemães são regularmente seduzidos pela ideia de jogar pelo maior clube do país. Die Roten provavelmente também não se importaria de encontrar um sucessor a longo prazo para Harry Kane, que no meio do ano tinha acabado de fazer 32 anos.

    No entanto, o Stuttgart jogou duro, insistindo repetidamente que seu principal jogador não seria vendido. O clube de Munique eventualmente recuou após ter ofertas de €40 milhões e €55 milhões rejeitadas e ser instruído a parar de contatar o atacante - que então foi avaliado em €65 milhões em julho, enquanto sua busca se tornava uma saga. Nesse ponto, o jogador supostamente havia ficado inquieto, e houve raiva do seu grupo quando uma terceira oferta de €60 milhões foi recusada em meados de agosto, à medida que o Stuttgart aumentava seu pedido para €75 milhões, com Woltemade jogando os 90 minutos completos contra o Bayern na derrota pela Supertaça da Alemanha poucos dias depois.

    A seguir, um impasse ocorreu, com o CEO do Stuttgart afirmando publicamente que 'o caso estava encerrado'. Mas essa não foi a última palavra, já que o Newcastle capitalizou a tensão; os Magpies aparentemente aceitaram as exigências dos vendedores (e mais um pouco) ao concordar com um acordo astronômico de até €80 milhões (£69 milhões/$90 milhões), obviamente superando as propostas do Bayern após quase dois meses de idas e vindas entre os times da Bundesliga. Woltemade agora é do Newcastle e, até o momento, mostrou-se uma ótima adição para o ataque dos Magpies e um excelente substituto de Isak, hoje no Liverpool — apesar de que ainda não achou sua melhor forma em Anfield. Só o tempo dirá qual contratação prosperará mais em seus respectivos destinos e se o Newcastle acertou em cheio ao vender sua maior estrela e contratar um talento pouco midiático, mas que se mostra cada vez mais competente.