Lazio acena com 20 milhões de euros ao Barcelona por Vitor Roque

A Lazio é mais um clube a procurar o Barcelona por Vitor Roque. Segundo soube a GOAL, o clube italiano acenou com a possibilidade de oferecer 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atacante. O clube catalão quer negociar o jogador e analisa as possibilidades no mercado.

Nos últimos dias, o fundo que controla quatro clubes no futebol saudita demonstrou interesse no jogador e estaria disposto a pagar 40 milhões de euros, possibilidade que agradou o Barcelona. O atleta e seu estafe, no entanto, preferem seguir no futebol europeu e rejeitaram o primeiro contato saudita.