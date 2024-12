Lautaro Martínez foi aposta de Lionel Messi para a Bola de Ouro, mas inconsistência na Inter de Milão mostra que argentino está bem atrás de Vinícius Júnior, Erling Haaland, Mohamed Salah e outros

Atacante foi artilheiro do Campeonato Italiano na última temporada e também ganhou a Chuteira de Ouro na Copa América - mas ainda há dúvidas sobre ele

Enquanto o resto do mundo discutia se Rodri ou Vinícius Júnior mereciam ganhar a Bola de Ouro de 2024, Lionel Messi, vencedor oito vezes do prêmio, estava defendendo a candidatura do compatriota Lautaro Martínez.

"Ele teve um ano espetacular, foi o artilheiro da Copa América e marcou na final," apontou o capitão da Argentina em outubro. "Ele merece a Bola de Ouro mais do que qualquer outra pessoa."

No entanto, apesar dos relatos na imprensa italiana de que Lautaro estava pelo menos entre os cinco primeiros, ele acabou em sétimo lugar - mais de 500 pontos longe de uma posição no pódio. Ainda mais chocante, o melhor jogador do Campeonato Italiano 2023/24 nem sequer foi indicado ao The Best da Fifa - e, no entanto, sua omissão mal gerou manchetes fora da Itália e da Argentina.

Por quê? Porque Lautaro é um talento que parece ter conseguido a rara façanha de ser simultaneamente subestimado e superestimado.