Lateral-esquerdo Marcos Alonso, ex-Barcelona, foi oferecido ao Flamengo

Time rubro-negro, no entanto, preferiu avançar pelo brasileiro Alex Sandro, ex-Juventus

No mercado da bola em busca de um lateral-esquerdo após a lesão de Matías Vinã, o Flamengo teve algumas opções na mesa, entre elas a de Marcos Alonso, ex-Barcelona e atualmente livre no mercado. Conforme soube a GOAL, o jogador foi oferecido ao clube carioca. O Rubro-Negro, no entanto, optou por Alex Sandro.

O Flamengo tem negociações encaminhadas com Alex Sandro, conforme trouxe a GOAL. O lateral-esquerdo tem acordo apalavrado com o time carioca até dezembro de 2026. O jogador, inclusive, tem o aval do técnico Tite, com quem trabalhou durante longo período na seleção brasileira.