Flamengo formaliza oferta por Alex Sandro e prepara pacotão de reforços na reta final da janela de transferências

Partes dão negociação como encaminhada e rubro-negro mira outros nomes

O Flamengo está muito perto de confirmar a segunda contratação para esta janela de transferências. Trata-se de Alex Sandro, lateral-esquerdo que está livre no mercado da bola. O Rubro-Negro formalizou uma oferta pelo jogador e vê o acerto como questão de tempo, faltando apenas os trâmites para o anúncio oficial. A informação foi trazida inicialmente pelo “Canal do Medeiros” e confirmada pela GOAL.

Além de Alex Sandro, o Flamengo trabalha em outras frentes e tem ofertas na mesa por Gonzalo Plata, do Al Saad e Carlos Alcaraz, do Southampton. A diretoria espera fechar com os dois atletas até o início da próxima semana.