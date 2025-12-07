Lamine Yamal jogando em nova posição? Hansi Flick exalta jovem craque do Barcelona após goleada no Campeonato Espanhol
Barcelona vence enquanto Yamal brilha em nova função
O Barcelona venceu o Betis por 5 a 3, virando o jogo após sofrer um gol cedo e assumindo o controle com um hat-trick de Ferran Torres no primeiro tempo, além de gols de Roony Bardghji e Lamine Yamal. Hansi Flick colocou Yamal numa função central como camisa 10, dando ao jovem de 18 anos mais responsabilidade para conectar o meio-campo ao ataque diante de importantes desfalques no elenco. A mudança tática surtiu efeito imediato: Yamal se destacou tanto na criação quanto no apoio defensivo, mantendo sua habitual criatividade e calma com a bola.
A capacidade do jovem de ocupar espaços pelo centro ajudou o Barcelona a controlar grandes períodos da partida, obrigando o Betis a recuar e também permitindo transições rápidas. Após o pênalti convertido por Yamal que fez 5 a 1, Flick começou a rodar o elenco, o que resultou em dois gols tardios do Betis, insuficientes, porém, para ameaçar o domínio geral do Barça. A vitória se destacou pelo caráter experimental da escalação, com o novo papel de Yamal se tornando o principal ponto de discussão enquanto a equipe segue em busca de mais consistência.
Flick elogia atuação 'incrível' de Yamal contra o Betis
Flick elogiou o impacto de Yamal nesse novo papel, afirmando: “Vi o Lamine muito bem, também defensivamente. Ele trabalhou junto com os companheiros. É uma das opções que temos. Decidimos isso com a comissão técnica.” Ele destacou que a escolha de colocá-lo pelo centro foi uma decisão coletiva, entendida como a melhor solução para as necessidades da equipe naquela noite.
O treinador também revelou que Yamal recebeu a ideia com total naturalidade: “Perguntamos se ele gostaria de jogar como um ‘10’ e ele disse que sim. Tudo o que vi do Lamine hoje foi bom. A conexão com Roony. E o mais importante foi sua contribuição defensiva. Foi incrível.” As palavras de Flick ressaltam não só a influência técnica de Yamal, mas também sua ética de trabalho e sua disposição para assumir novas responsabilidades táticas.
Mudança de posição de Yamal: uma perspectiva para o futuro
O teste acontece em um momento em que o Barcelona tem buscado alternativas táticas por conta de lesões e dificuldades na rotação do elenco. Com Dani Olmo fora e Fermin López apenas retornando agora, Flick viu a chance de testar Yamal pelo centro após semanas de debate externo sobre se o jovem ponta poderia prosperar em uma função mais livre e criativa no meio.
Torcedores e analistas já vinham especulando há algum tempo sobre como o enorme talento de Yamal poderia ser aproveitado em diferentes zonas do campo, especialmente devido à sua visão de jogo e capacidade de ditar o ritmo nas fases ofensivas. Embora sua posição natural seja como ponta direita, sua inteligência e adaptabilidade fazem de um papel central uma opção plausível a longo prazo, sobretudo em sistemas que exigem movimentação constante entre as linhas. Ainda assim, colocá-lo definitivamente nessa função exigiria opções confiáveis nas pontas — algo que hoje falta ao Barcelona, considerando a forma irregular e a disponibilidade limitada de outros atacantes.
A partida contra o Betis, portanto, serve mais como um dado importante para avaliação do que como uma mudança definitiva, enquanto o clube tenta entender a melhor forma de utilizar seu jovem astro. Flick também vem testando diferentes configurações no ataque, incluindo se Ferran Torres ou Lewandowski devem atuar como referência central e como as rotações do meio-campo podem oferecer melhor suporte à linha ofensiva.
Yamal deve voltar à ponta contra o Eintracht Frankfurt
Os próximos jogos do Barcelona vão indicar se Flick repetirá o experimento ou se Yamal retornará à sua função original como ponta direita, algo que dependerá tanto da disponibilidade do elenco quanto das exigências táticas de cada partida. Com a equipe ainda lidando com lesões e buscando estabilidade, a versatilidade de Yamal se apresenta como um recurso valioso para Flick enquanto ele ajusta os rumos da campanha.
Na terça-feira, o Barcelona enfrenta o Eintracht Frankfurt, e a tendência é que Yamal volte à ponta direita com os retornos de Raphinha e Lewandowski ao time titular.