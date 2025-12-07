Lamine Yamal jogando em nova posição? Hansi Flick exalta jovem craque do Barcelona após goleada no Campeonato Espanhol

O teste acontece em um momento em que o Barcelona tem buscado alternativas táticas por conta de lesões e dificuldades na rotação do elenco. Com Dani Olmo fora e Fermin López apenas retornando agora, Flick viu a chance de testar Yamal pelo centro após semanas de debate externo sobre se o jovem ponta poderia prosperar em uma função mais livre e criativa no meio.

Torcedores e analistas já vinham especulando há algum tempo sobre como o enorme talento de Yamal poderia ser aproveitado em diferentes zonas do campo, especialmente devido à sua visão de jogo e capacidade de ditar o ritmo nas fases ofensivas. Embora sua posição natural seja como ponta direita, sua inteligência e adaptabilidade fazem de um papel central uma opção plausível a longo prazo, sobretudo em sistemas que exigem movimentação constante entre as linhas. Ainda assim, colocá-lo definitivamente nessa função exigiria opções confiáveis nas pontas — algo que hoje falta ao Barcelona, considerando a forma irregular e a disponibilidade limitada de outros atacantes.

A partida contra o Betis, portanto, serve mais como um dado importante para avaliação do que como uma mudança definitiva, enquanto o clube tenta entender a melhor forma de utilizar seu jovem astro. Flick também vem testando diferentes configurações no ataque, incluindo se Ferran Torres ou Lewandowski devem atuar como referência central e como as rotações do meio-campo podem oferecer melhor suporte à linha ofensiva.