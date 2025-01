Kylian Mbappé voltou e joga como melhor centroavante do mundo: o Real Madrid resolveu seus problemas no ataque?

O atacante francês encontrou sua boa forma diante do gol, e os Merengues estão engrenando cada vez mais...

Kylian Mbappé vem fazendo de uma maneira que só ele poderia. "Eu me adaptei ao time agora," disse com confiança à mídia espanhola após o Real Madrid esmagar o Las Palmas no domingo (19), com o francês marcando dois gols, antes mesmo da goleada por 5 a 1 sobre RB Salzburg na Champions League - em que deixou seu nome abaixo do placar mais uma vez.

No entanto, pela primeira vez nesta temporada, essa autoconfiança está sendo justificada. Mbappé foi imenso na semana passada pelo Campeonato Espanhol, tendo sido negado a um hat trick por uma decisão questionável do VAR enquanto passava a tarde torturando ritualmente a defesa adversária. Ele criou seis chances, contabilizou 10 ações criadoras de gols e mandou uma bola na trave. Foi o tipo de exibição que a maioria dos fãs vinha esperando pacientemente nos últimos seis meses.

Para o Real, deve haver um sentimento de alívio. Mbappé sempre levaria algum tempo para se ajustar, mas suas primeiras atuações com a camisa branca geraram preocupações de que ele pudesse ter dificuldades para atingir todo o seu potencial, apesar de estar cercado por superestrelas. Agora, entretanto, há vislumbres de quão bom ele pode ser - e essa melhoria veio no momento perfeito para o time de Carlo Ancelotti, tanto na retomada de LaLiga quanto na Champions.