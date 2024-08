Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham ou Rodrygo: quem é o melhor jogador do Real Madrid na temporada 2024/25

Não faltam opções ao técnico Carlo Ancelotti no ataque merengue, mas qual dos craques será o grande protagonista?

Uma das várias vocações do Real Madrid é ser um clube galáctico, que reúne uma coleção de grandes craques atuando ao mesmo tempo com sua camisa. E a temporada 2024/25 marca mais uma era galáctica dos Blancos, que além de terem Vinícius Júnior e Jude Bellingham, dois dos principais candidatos à Bola de Ouro, também contrataram Kylian Mbappé.

Ah, e não nos esqueçamos de Rodrygo! Também decisivo na Champions League, a joia revelada pelo Santos está querendo mostrar seu valor como protagonista nesta campanha. E enquanto o Real Madrid for colecionando – muito provavelmente – mais vitórias do que derrotas, as individualidades também vão aparecer na equipe treinada por Carlo Ancelotti.

Um debate inevitável, contudo, será sobre quem é o melhor jogador deste Real Madrid. A resposta será dada jogo a jogo, gol a gol ou assistência após assistência. E a GOAL vai seguir de perto esta jornada, atualizando sempre os feitos do quarteto de ataque galáctico dos merengues. Confira abaixo!

