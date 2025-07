Kees Smit: quem é o "novo Kevin de Bruyne" do AZ Alkmaar que chama a atenção dos gigantes da Europa

O meia holandês parece estar destinado a brilhar nos maiores palcos após uma campanha impressionante em Alkmaar

A Holanda é frequentemente chamada de "a maior fábrica de talentos do futebol mundial", tendo revelado ícones como Marco van Basten, Johan Cruyff, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp e Arjen Robben. Esses jogadores foram a expressão máxima do conceito de futebol total, um estilo que valoriza criatividade, habilidade e versatilidade — características que a seleção holandesa ainda busca preservar. No entanto, é justo dizer que, nos últimos anos, o país tem sentido falta de jogadores transformadores do mesmo calibre.

Mas, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, isso pode estar prestes a mudar. A publicação aponta que o próximo "jogador total" da Holanda é Kees Smit, um jovem de 19 anos que vem se destacando rapidamente no AZ Alkmaar.

Clubes gigantes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Bayern de Munique já foram ligados ao nome de Smit nas últimas semanas. Com isso, o AZ enfrenta um verdadeiro desafio para manter o jovem além da janela de transferências do verão europeu de 2025. Até Voetbal International revelou que Ronald Koeman está cogitando convocar Smit para a seleção principal da Holanda ainda este ano, o que demonstra o quão impressionante foi seu progresso em tão pouco tempo.

Smit pode, em breve, ter a oportunidade de mostrar seu talento no maior palco do futebol, e todos os indícios apontam que ele está preparado para prosperar sob a pressão das expectativas. A pergunta que fica é: o que exatamente torna esse meia do AZ um talento tão singular? A GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre o potencial "novo Kevin de Bruyne".