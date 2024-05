Junior Santos pede para deixar Botafogo e defender Cruzeiro, mas recebe 'não' de Textor

Atacante de 29 anos se animou com a proposta recebida pelos mineiros, mas o empresário John Textor recusou liberá-lo para o futebol brasileiro

O sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, nega, mas recebeu uma proposta de € 5 milhões (R$ 28 milhões, na cotação atual) do Cruzeiro por Júnior Santos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola. A GOAL apurou que os cariocas recusaram a oferta e avisaram que só liberam o atacante em caso de investida do exterior.

John Textor descarta negociar o atacante de 29 anos com um clube do futebol brasileiro. O desejo do norte-americano é vendê-lo para o exterior, conforme apurado pela reportagem. Uma saída, neste momento, só aconteceria em caso de oferta estrangeira.

O jogador se animou com a proposta do Cruzeiro no mercado da bola e pediu ao Botafogo para se transferir - ele receberia mais que o dobro do salário em uma eventual transferência para a Toca da Raposa II.

