Jude está de volta! Como Bellingham recuperou a veia artilheira em renascimento do Real Madrid

O meio-campista voltou a marcar regularmente, para alívio dos Merengues que seguem na busca por troféus

Então, essa crise durou cerca de três meses! Jude Bellingham estava em grandes apuros, ou pelo menos era o que nos diziam. O artilheiro, que nunca foi realmente um artilheiro e nem um centroavante de fato, havia parado de marcar gols. Bellingham demorou até 9 de novembro para encontrar a rede pela primeira vez para o Real Madrid nesta temporada. E após uma série de resultados ruins - que tiveram pouco a ver com suas atuações individuais - a retórica de "superestimado" estava surgindo a todo vapor. O rótulo de fenômeno de uma temporada foi jogado por aí. Jude quem?

Foi assustadoramente fácil explicar as dificuldades de início de temporada de Bellingham. Ele estava jogando mais longe do gol, em um time reformulado, com mais artilheiros na equipe. Esta não é uma fórmula para ver a rede balançar consistentemente. De qualquer forma, o inglês está de volta - embora nunca tenha realmente saído. Ele marcou cinco gols nos últimos seis jogos, sendo quatro consecutivos. A eficiência está ali, assim como a confiança crucial em seu jogo. Ele não é um camisa 9 que faz 20 gols por temporada, mas há ecos de seus primeiros dias com a camisa do Real Madrid.

E com Los Blancos saindo de um jogo crucial da Champions League e as lesões se acumulando, seu ânimo não poderia ter voltado em melhor hora. Existem muitos estilos do jogador dentro de si. O que pode marcar muitos gols está aqui, e o Real será muito melhor por isso.