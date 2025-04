Jude Bellingham e Kylian Mbappé no Arsenal? Como os Gunners quase assinaram com as estrelas do Real Madrid quando eles ainda eram adolescentes

A GOAL relembra quando o clube londrino quase contratou a dupla merengue, apenas para acumular outra decepção para sua longa lista de "quases"

O Arsenal vai precisar de alguma coisa de incrível para chegar às semifinais da Champions League. Depois de esmagar o PSV, da Holanda, por 9 a 3 no agregado das oitavas de final, o time treinado por Mikel Arteta recebeu o pior sorteio possível nas quartas: o atual campeão Real Madrid, que progrediu após atropelar um decadente Manchester City.

O Real foi um merecido vencedor na temporada passada, mas parece ainda mais forte agora, especialmente por causa da adição de Kylian Mbappé. Os homens de Carlo Ancelotti ainda estão na disputa por uma histórica tríplice coroa, enquanto, em forte contraste, o Arsenal ficou muito atrás do Liverpool na corrida pelo título da Premier League, e a Champions é o único troféu pelo qual eles ainda podem lutar.

O Arsenal tem qualidade suficiente para causar muitos problemas à defesa do Real – assim como o Valencia fez recentemente no Campeonato Espanhol – mas não terá nenhuma esperança de vencer o confronto das quartas de final se não conseguir anular nomes como Mbappé e Jude Bellingham. Eles não seriam a primeira equipe a falhar nesse sentido, e certamente não serão a última.

Após um começo lento no Real, Mbappé ressurgiu como um dos atacantes mais letais no ramo. Bellingham já dispensa comentários com a camisa merengue. A presença deles dá ao Real uma vantagem em qualquer jogo, mas em um universo alternativo, seria o Arsenal se beneficiando ao entrar nesse confronto espetacular. Isso porque os Gunners chegaram agonizantemente perto de contratar Mbappé e Bellingham quando eles ainda eram adolescentes.