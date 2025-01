Jonathan David é um dos melhores atacantes em fim de contrato da Europa - e por que ninguém fala dele?

Canadense de 25 anos faz outra boa temporada no Lille, mas ainda não recebe a atenção que merece

Jonathan David tem sido um dos atacantes mais consistentes nas cinco principais ligas da Europa há algum tempo. Desde que se transferiu ao Lille vindo do Gent por €30 milhões em agosto de 2020, o canadense marcou 102 gols em 214 aparições e proporcionou outros 25 assistências.

Somente nesta temporada, David tem 25 contribuições de gol em seu nome em 31 jogos por todas as competições, com suas atuações brilhantes ajudando o Lille a superar as expectativas na Champions League e buscar entre os três primeiros do Campeonato Francês desde o título histórico em 2020/21. David parece uma verdadeira estrela e, como tal, você pode naturalmente supor que ele está no radar dos maiores clubes do continente.

Esse não é o caso, porém. A maioria dos torcedores casuais, na verdade, provavelmente ainda desconhece a existência de David. Isso é ainda mais bizarro pelo fato de ele estar nos últimos seis meses de seu contrato no clube francês, e quase certamente estará disponível de graça na janela do meio do ano.

É muito raro um jogador de 25 anos com o talento e o histórico de David ser ignorado dessa forma. Ele deveria ter uma fila de pretendentes tentando sua contratação. Há uma escassez de atacantes de ponta no futebol atual, então por que raios ninguém está falando sobre David?! Abaixo, a GOAL tenta responder essa pergunta...