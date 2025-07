Os jogadores suspensos de Fluminense e Chelsea para a semifinal do Mundial de Clubes: quem está fora da partida

Dois titulares de cada equipe cumprem suspensão e desfalcam o penúltimo ato da Copa do Mundo de Clubes

Fluminense e Chelsea disputam a primeira vaga na final do Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Para o duelo, devido às regras de acúmulo de cartões da competição, cada time não poderá contar com dois titulares.

Na competição, seguindo o modelo da Copa do Mundo, dois cartões amarelos bastam para suspender um jogador da partida seguinte. No entanto, a partir das quartas de final a contagem é zerada, aumentando as chances de todos estarem aptos à grande decisão - a não ser que o atleta receba um cartão vermelho direto na final.

Devido a isso, além dos lesionados, quatro jogadores não estarão à disposição da primeira semifinal do Mundial. Abaixo, confira quem Renato Gaúcho não poderá escalar pelo Flu e quem Enzo Maresca não terá pelo Chelsea.