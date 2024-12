A chegada de John Textor remontou quase toda a lista das contratações mais valiosas, e os resultados em campo já apareceram

O Botafogo trouxe de volta os dias de glória ao seu torcedor. Com a aquisição do futebol alvinegro por parte do empresário John Textor, dono da SAF do clube, contratações importantes vêm surgindo e causando efeito no futebol brasileiro de 2022 para cá.

Em 2023, o desempenho da equipe já foi bem superior a anos anteriores, e embora tenha batido na trave no Campeonato Brasileiro, as primeiras contratações começaram a mostrar a que vieram. Já em 2024, com mais reforços de peso ainda e mais de R$ 300 milhões investidos, a torcida botafoguense viu o Glorioso voltar a ser campeão Brasileirão após 29 anos e a inédita conquista da Copa Libertadores.

Três das contratações da temporada vitoriosa lideram o ranking da lista abaixo e também integram as contratações mais caras na história do futebol brasileiro em geral: Thiago Almada, Luiz Henrique e Matheus Martins. Outros com custos mais baixos tiveram - ou não - suas importâncias na história do clube.

Confira, abaixo, os jogadores mais caros da história do Botafogo - com base em valores absolutos e de acordo com o câmbio da época.