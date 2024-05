João Félix, Vitor Roque, João Cancelo e as 21 contratações que mais decepcionaram na temporada 2023/24 do futebol europeu

Com o calendário europeu chegando em seu fim, a GOAL separou alguns jogadores que não corresponderam às expectativas na temporada

O mercado da bola é imprevisível. Apesar de todo o processo de observação, pesquisa e negociação que envolve trazer um jogador de qualidade para um time, ninguém pode ter certeza sobre como tudo vai se desenrolar até que a bola role.

Às vezes, porém, o pior acontece. Seja por maus desempenhos, desentendimentos com o técnico ou problemas pessoais, algumas grandes contratações simplesmente não dão certo. E nesta temporada, não em específico, houve muitos fracassos.

Seja pelo perfil 'gastão' do Paris Saint-Germain, os orçamentos apertados do Barcelona ou os bons esquemas do Borussia Dortmund, clubes em todo o mundo cometeram erros. A GOAL, sendo assim, analisa algumas das piores negociações feitas no futebol europeu na temporada 2023/24...

