O BVB pode lucrar milhões com mais um talento, sendo referência em dar chance a jovens promissores da Inglaterra mostrarem seu potencial

No dia 30 de novembro, no Westfalenstadion, Jamie Gittens fez o que ninguém conseguia há oito semanas: marcou contra o Bayern de Munique. Mas o mais impressionante não foi o gol em si, e sim a forma como ele aconteceu.

Sem tocar na bola, Gittens deixou Konrad Laimer para trás. Ele inteligentemente deixou o passe de Nico Schlotterbeck passar direto e acelerou, superando o confuso lateral-direito do Bayern.

Laimer tentou correr atrás e recuperar, mas já era tarde. Gittens disparou e, mesmo com Manuel Neuer no gol, acertou um chute de canhota que quase rasgou a rede.

Mais artigos abaixo

Após o jogo, Gittens admitiu que, anos atrás, ficaria intimidado ao enfrentar uma lenda que via no FIFA e na TV. Hoje, ele é outro jogador — e uma ameaça real.

Atualmente, Gittens é um dos atacantes em melhore momento do mundo, o que explica as comparações com Lamine Yamal antes do confronto contra o Barcelona pela Champions League.