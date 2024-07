James Rodriguez é oferecido ao Porto; meia está rescindindo com o São Paulo

De saída do São Paulo, meia sonha em retornar ao futebol europeu

Destaque na Copa América, James Rodriguez tem o desejo de voltar ao futebol europeu, como trouxe a GOAL. Perto de rescindir com o São Paulo, de forma amigável, o estafe do jogador trabalha para reposiciona-lo na Europa e avisou ao Porto, de Portugal, que o colombiano vê com bons olhos um retorno ao clube que foi sua porta de entrada no Velho Continente.

No Porto, James Rodriguez trabalhou com André Villas-Boas, hoje presidente do clube. Na ocasião, ele era treinador do colombiano e juntos venceram vários títulos entre eles a Europa League. O futuro do colombiano, no entanto, está em aberto e o estafe do jogador também mantém conversas com o Celta, da Espanha.