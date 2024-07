James Rodriguez deseja voltar à Europa após sucesso na Copa América

São Paulo quer se reunir com o jogador após bom desempenho na competição, mas ainda vê saída como a melhor alternativa

Eleito o melhor jogador da Copa América, James Rodriguez agora retorna ao São Paulo com a missão de definir o futuro. Segundo soube a GOAL, o desejo do meio-campista é retornar ao futebol europeu. Ele deu o “ok” para os seus agentes buscarem uma equipe no Velho Continente.

Ainda segundo soube a reportagem, o São Paulo ficou animado com o desempenho do atleta na competição continental e vai sentar com o jogador para decidir o melhor caminho a ser tomado daqui para a frente. Antes da Copa América, ele estava fora dos planos da comissão técnica.