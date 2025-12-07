+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Do que o Internacional precisa para evitar o rebaixamento à Série B de 2026 na última rodada do Brasileirão 2025

Colorado vive situação bastante delicada e precisa de algumas combinações de resultados para escapar da queda

O Internacional vive um drama neste domingo, pela última rodada do Brasileirão 2025. Dentro da zona de rebaixamento, o Colorado recebe o RB Bragantino no Beira-Rio buscando uma combinação de resultados para se salvar da queda à Série B em 2026.

Ocupando a 18ª posição da tabela com 41 pontos, uma coisa é certa já para o Colorado: só a vitória interessa. Um eventual empate ou derrota para o clube paulista rebaixam a equipe comandada por Abel Braga.

Por outro lado, um triunfo em Porto Alegre precisa ser acompanhado de outros resultados, para que a salvação seja sacramentada. Mais quais são eles? Contamos logo abaixo para você.

    Em caso de vitória

    Além de vencer o RB Bragantino, o Inter precisa torcer por ao menos dois tropeços entre Vitória, Fortaleza e Ceará (no caso dos últimos, uma diferença de dois e 11 gols de saldo, respectivamente, também precisaria ser tirada).

    O Santos também pode ser alcançado e fazer parte das duas combinações de resultados necessárias pelo Colorado, desde que perca para o Cruzeiro e tenha uma diferença de sete gols superada.

    Em caso de empate ou derrota

    Se empatar ou perder para o RB Bragantino, o Inter não consegue se salvar, independente de qualquer combinação de resultados, e terá seu rebaixamento decretado à Série B pela segunda vez em sua história.

