Do que o Internacional precisa para evitar o rebaixamento à Série B de 2026 na última rodada do Brasileirão 2025

O Internacional vive um drama neste domingo, pela última rodada do Brasileirão 2025. Dentro da zona de rebaixamento, o Colorado recebe o RB Bragantino no Beira-Rio buscando uma combinação de resultados para se salvar da queda à Série B em 2026.

Ocupando a 18ª posição da tabela com 41 pontos, uma coisa é certa já para o Colorado: só a vitória interessa. Um eventual empate ou derrota para o clube paulista rebaixam a equipe comandada por Abel Braga.

Por outro lado, um triunfo em Porto Alegre precisa ser acompanhado de outros resultados, para que a salvação seja sacramentada. Mais quais são eles? Contamos logo abaixo para você.