Inter Miami, Seattle Sounders e LAFC lutam para colocar a MLS no mapa no Mundial de Clubes

Cada confronto será um teste de fogo para medir o quanto a liga americana pode competir no cenário global

O que antes era dois, agora virou três. Seattle Sounders, Inter Miami e Los Angeles FC serão os representantes da MLS no Mundial de Clubes — cada um com seus próprios objetivos, expectativas e chances reais no torneio.

Nenhum dos três chega como favorito, mas todos têm a chance de alcançar algo importante.

Nas próximas semanas, esses times vão encarar alguns dos maiores clubes do planeta. São confrontos que não só colocam os elencos à prova, como também podem ajudar a construir a reputação da própria liga. Contratar estrelas como Lionel Messi chama atenção, é claro — mas são esses jogos que realmente mostram o quanto a MLS pode competir em alto nível.

O que dá para esperar de cada equipe? Quais são os limites e, mais importante, o potencial de cada uma?

A seguir, a GOAL analisa como os times da MLS devem encarar o Mundial de Clubes...