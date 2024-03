Inter de Milão com patrocínio das Tartarugas Ninjas? Entenda o motivo

A equipe nerazzurri irá a campo com os personagens estampados na camisa; confira

Em um movimento inovador, a Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, lançou uma linha de camisas oficiais com um "patrocínio" inusitado: as Tartarugas Ninja. A estampa dos personagens clássicos da franquia toma o lugar de destaque no peito das camisas, que serão usadas pela primeira vez na partida contra o Genoa, pela Série A italiana, na segunda-feira (04).

Entretanto, a ação publicitária da parceria vai além das camisas. Os quatro personagens icônicos - Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo - marcarão presença no San Siro durante a partida.

