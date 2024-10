Inglaterra contrata Thomas Tuchel e traz riscos a uma seleção em caos

O histórico do alemão indica um rápido sucesso em seus trabalhos, mas qualquer desavença pode afastá-lo de vez

Tudo estava indo muito bem. Lee Carsley parecia ser a resposta da Inglaterra para Luis de la Fuente na Espanha. O "herói interno" da Federação Inglesa de Futebol. Após vencer seus dois primeiros jogos como treinador interino, Carsley foi apontado como o herdeiro de Gareth Southgate – outro personagem humildemente carismático, mas com um senso de aventura maior do que seu antecessor. No entanto, Carsley não apenas tirou o freio de mão contra a Grécia na semana passada, mas praticamente sabotou suas próprias chances, e o desastre que se seguiu arruinou sua candidatura ao cargo.

Talvez a FA (Associação Inglesa de Futebol) já tivesse decidido seguir em outra direção, claro. E talvez Carsley nunca tenha realmente desejado o cargo. Era difícil ter certeza, já que o treinador do sub-21 constantemente se contradizia ao ser questionado sobre suas ambições – o que não ajudava a afastar a suspeita de que ele não tinha o perfil ideal para o cargo de qualquer forma. Mas Thomas Tuchel tem?

Logo após a vitória de domingo sobre a Finlândia, surgiu a informação de que Pep Guardiola era o sonho da Inglaterra – mas um sonho que nunca seria realizado. Assim, eles recorreram a Tuchel, que é, sem dúvida, um treinador de classe mundial, mas também uma figura que divide opiniões e pode preocupar...