Inevitável? Por que o Palmeiras de Abel Ferreira é mais favorito que o Botafogo ao título do Brasileirão 2024

Aproveitamento incrível, calendário e conhecer os atalhos para ser campeão ajudam muito os alviverdes nesta reta final

O Botafogo era o líder do Brasileirão de 2024 desde a 25ª rodada, mas uma sequência ruim de três empates seguidos permitiu que o Palmeiras ultrapassasse os alvinegros ao final da 35ª jornada. A próxima partida da competição? Confronto direto dentro do Allianz Parque.

Impossível não atribuir favoritismo ao time de Abel Ferreira, apesar de ser um jogo daqueles em que tudo pode acontecer. O Palmeiras, especialmente nesta sua encarnação sob o comando do técnico português, se transformou em uma espécie de “tubarão branco” do futebol brasileiro, e conta com praticamente tudo a seu favor nesta reta final para sacramentar mais um título de Brasileirão – que seria o terceiro consecutivo.

Importante destacar que, antes do embate pela 36ª rodada, Palmeiras e Botafogo dependem apenas de suas forças para serem campeões brasileiros. É por isso que o duelo ganhou este tempero de final, apesar de outras equipes ainda terem, matematicamente, chances.