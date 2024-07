Independiente Del Valle desiste de contratação de Jhegson Méndez, do São Paulo

Volante está fora dos planos do clube do MorumBIS e vinha negociando retorno para país natal

O Independiente Del Valle, do Equador, encerrou as tratativas pela contratação do volante Jhegson Méndez, do São Paulo, conforme ouviu a GOAL. A motivação foi a falta de concordância entre as partes pela compensação financeira pela movimentação.

A reportagem entende que as negociações já estavam há alguns dias emperradas, justamente pela falta de flexibilidade financeira da equipe equatoriana, que foi recentemente eliminada na Copa Sul-Americana, pelo Boca Juniors. O negócio passou rapidamente a ser visto, fontes admitiram sob reserva, como "bem difícil".