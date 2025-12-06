Ídolo barrado! Mohamed Salah pode realmente deixar o Liverpool após perder titularidade com Arne Slot?

Não há como negar que a situação de Salah seguirá sendo um grande tema de debate antes, durante e depois da próxima Copa Africana de Nações. Afinal, trata-se de um dos maiores jogadores da história do Liverpool, o que torna sua queda acentuada de rendimento um assunto inevitável.

Carragher afirmou recentemente que “suas pernas se foram”, mas é difícil levar isso a sério — e talvez até ofensivo — considerando que Salah estava dominando a Premier League há apenas seis meses e é conhecido por se manter em excelente forma física.

Ainda assim, seria muito interessante saber onde está sua cabeça neste momento. Quando assinou seu novo contrato, Salah repetiu várias vezes o quanto estava “feliz” e “animado” por fazê-lo, acreditando que o Liverpool ainda poderia conquistar grandes títulos. Hoje, essa sensação parece muito distante. Slot disse que Salah aceitou ficar fora da vitória contra o West Ham com o habitual “profissionalismo”, mas é impossível imaginar que ele tenha ficado satisfeito por ter sido deixado de fora novamente na quarta-feira.

“Salah precisa de confiança e carinho de um treinador”, disse Redknapp na Sky. “Então, para o Slot deixá-lo de fora justamente quando você pode perdê-lo por até oito jogos devido à Copa Africana de Nações. Você tem que colocá-lo para jogar enquanto pode. Ele é o maior astro do Liverpool, mas o treinador claramente não acredita nisso agora."

“Eu não compararia com aquela situação em que Ruud Gullit deixou Alan Shearer de fora anos atrás, resultando num grande confronto em que um dos dois teve de ir embora, mas parece que algo terá de acontecer aqui também, porque não há como Mohamed Salah aceitar ser apenas um coadjuvante neste time. Não acho que isso vá acabar bem.”

O receio de Redknapp não é exagerado. Por mais improvável que pareça, existe a possibilidade real de que Salah ou Slot não esteja mais no Liverpool até o fim de janeiro — o que seria uma reviravolta inacreditável, considerando o quão bem os dois funcionaram juntos na conquista do título na temporada passada.

Ao mesmo tempo, é surpreendente ver Salah fora do time no jogo deste sábado contra o Leeds United (especialmente porque Slot parece ter uma inexplicável falta de confiança em Federico Chiesa). Além disso, haverá duas oportunidades adicionais para o atacante relembrar a todos sua qualidade, contra Inter de Milão e Brighton, antes de viajar ao Marrocos ainda este mês.

Se os últimos dois jogos ensinaram algo, porém, é que Salah já não é mais um titular garantido na era Slot — e seu status tende a se deteriorar ainda mais enquanto estiver fora pela seleção egípcia. A história continua, mas pode terminar de maneira muito mais abrupta — e muito mais dolorosa — do que qualquer um poderia ter imaginado em abril.