Mohamed Salah Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Ídolo barrado! Mohamed Salah pode realmente deixar o Liverpool após perder titularidade com Arne Slot?

Em abril, o Liverpool publicou um vídeo com a mensagem “A história continua”, indicando sem precisar explicar que, após longos meses de especulação, o craque egípcio finalmente havia renovado seu contrato com o clube

"Estou muito animado", disse o ponta ao comentar sua renovação de contrato por mais dois anos. "Temos um ótimo time agora. Antes também tínhamos um ótimo time, mas renovei porque acredito que temos uma chance de conquistar mais títulos e continuar aproveitando meu futebol. É ótimo, tive meus melhores anos aqui. Joguei oito anos. Espero que chegue a 10."

No momento, porém, isso parece bastante improvável. Na verdade, o ex-meio-campista do Liverpool, Jamie Redknapp, disse que ficaria "surpreso se Salah cumprir o último ano e meio de seu contrato" — e é fácil entender o motivo.

  • Mohamed Salah Liverpool Premier League trophy 2025Getty

    'Aposta' valeu de forma espetacular

    A ideia de Salah deixar o Liverpool pouco mais de seis meses depois de assinar um novo contrato deveria soar absurda. Como se alguém precisasse ser lembrado, ele não só teve participação na campanha dos Reds rumo ao vigésimo título inglês — ele foi uma peça central, entregando uma das maiores temporadas individuais da história da Premier League.

    Salah somou 29 gols e 18 assistências, tornando-se o primeiro jogador a conquistar a Chuteira de Ouro, o prêmio de Melhor Passador e o de Jogador da Temporada no mesmo ano. Para ele, seus inúmeros recordes e estatísticas impressionantes foram consequência direta do novo técnico, Arne Slot, atender ao seu pedido para concentrar-se exclusivamente em marcar e criar gols.

    "As táticas são bem diferentes (da era Jürgen Klopp)", disse Salah à Sky Sports. "Agora eu não defendo tanto. Eu disse ao Slot: ‘Contanto que você me alivie defensivamente, eu entrego no ataque’. E estou feliz por ter cumprido isso. Ele me ouviu bastante e você pode ver pelos números. Quando você joga na Premier League, você precisa defender, mas eu disse que posso arriscar e, de alguma forma, fazer a diferença."

    Infelizmente para Salah, Slot e o Liverpool, o risco já não está valendo a recompensa.

  • Chelsea v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alvo para os oponentes

    Salah está longe de ser o único motivo pelos quais o Liverpool enfrenta dificuldades nesta temporada: a defesa é um caos, os atacantes não estão correspondendo e Dominik Szoboszlai é o único meio-campista em boa forma. Ainda assim, a queda drástica na produtividade de Salah é surpreendente — e prejudica seriamente a equipe.

    Na temporada passada, após 14 rodadas da Premier League, Salah havia ajudado a colocar o Liverpool no topo da tabela com 13 gols e sete assistências. Desta vez, os Reds ocupam a oitava posição, com Salah tendo contribuído com apenas quatro gols e duas assistências.

    Para piorar, os adversários agora estão explorando o lado direito do Liverpool ainda mais do que faziam quando Trent Alexander-Arnold atuava atrás de Salah — e com grande sucesso.

    "Sabemos que o Salah está sempre pronto para o contra-ataque", disse o lateral-esquerdo do Chelsea, Marc Cucurella, à Sky Sports, após servir Estêvão no gol da vitória nos acréscimos contra os Reds, no dia 4 de outubro. "Então, treinamos isso, e o treinador (Enzo Maresca) disse que esse espaço poderia surgir."

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Não faz mais a diferença

    Arne Slot inicialmente defendeu a liberdade concedida a Salah, argumentando que, no mesmo jogo contra o Chelsea, houve “cinco ou seis momentos em que Mo poderia ter feito a diferença para nós”, porque o egípcio ainda tinha permissão para permanecer bem avançado em campo.

    "E se isso tivesse acontecido, então estaríamos tendo uma conversa semelhante à da temporada passada, quando ele tantas vezes fez a diferença para nós", disse Slot aos repórteres. "Mas, se isso não acontece, você acaba ouvindo comentários como o do Cucurella. Tudo gira em torno do equilíbrio entre os pontas e os laterais. Quero que nossos laterais ataquem também, então precisamos encontrar o equilíbrio certo. Porém, estamos sofrendo muitos cruzamentos em comparação com a última temporada, e isso é algo do qual tenho consciência e que precisamos melhorar."

    Parece que Slot agora concluiu que deixar Salah fora do time titular é a melhor solução para esse problema específico.

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sacado do time

    Contra o West Ham, no último domingo, Slot colocou Szoboszlai pelo lado direito, com Joe Gomez dando suporte atrás dele. Não surpreendentemente, o Liverpool pareceu muito mais sólido defensivamente e conseguiu seu primeiro jogo sem sofrer gols em quase um mês. Além disso, Florian Wirtz brilhou na função de meia ofensivo deixada por Szoboszlai.

    Assim, Slot optou por fazer apenas uma mudança para a visita ao Sunderland na quarta-feira, com Andy Robertson entrando no lugar de Milos Kerkez na lateral esquerda, após o húngaro sofrer cãibras no London Stadium. No entanto, Jamie Carragher — que tem criticado duramente o silêncio de Salah perante a imprensa durante a chocante queda de desempenho do Liverpool — disse estar “surpreso” com a decisão de não recolocar o atacante no time.

    "Eu disse nesta temporada que não acho que o Mo Salah deva jogar todos os jogos, mas quando falei isso, estava pensando principalmente nos jogos fora de casa — não tanto em Anfield", explicou Carragher na Sky. "Arne Slot pode dizer que o fim de semana foi daquele jeito porque o Liverpool tem quatro jogos em 10 dias, e você precisa escolher em quais partidas vai escalá-lo."

    "O Sunderland vai jogar mais recuado e dificultar as coisas, então eu imaginava que este seria o jogo para Salah. Para ele estar no banco, não parece descanso ou rotação. Parece que foi barrado. Mas, mais cedo ou mais tarde, o Liverpool terá de deixar de ser o time do Salah e passar a ser o time do Wirtz e do Isak, e talvez tenhamos visto um sinal disso no jogo contra o West Ham."

    No entanto, se o domingo ao menos sugeriu um futuro mais promissor, a quarta-feira trouxe um lembrete imediato da dura realidade que o Liverpool enfrenta no momento.

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trabalhando com ou sem Salah

    Deixar Salah no banco claramente não vai, de repente, resolver todos os problemas do Liverpool. Os 45 minutos sem ele contra o Sunderland foram ainda piores do que os 45 minutos com ele, o que apenas reforça que Slot enfrenta questões táticas e psicológicas muito mais profundas.

    De forma simples, o Liverpool parece completamente perdido no momento, sem confiança e sem coerência, e ficou dolorosamente claro que não há sinais de progresso. Salah, portanto, não deveria ser transformado em bode expiatório pela incapacidade de Slot de interromper uma queda que já teria custado seu cargo em qualquer outro grande clube europeu.

    Os Reds até conseguiram se recuperar para arrancar um ponto contra o Sunderland, mas o primeiro tempo de quarta-feira foi tão apático e improdutivo quanto qualquer atuação recente, incluindo as derrotas por três gols para Manchester City, Nottingham Forest e PSV. Wirtz pode novamente ter se destacado, mas Isak foi irrelevante e Cody Gakpo acabou substituído no intervalo. Talvez ainda mais preocupante, Virgil van Dijk já não oferece a segurança necessária para liderar a defesa.

    Nesse cenário, decidir se Salah começa ou não torna-se quase irrelevante, já que o time de Slot carece tanto de equilíbrio quanto de confiança, independentemente de quem esteja em campo.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BOURNEMOUTHAFP

    'Não sinto que vai terminar bem'

    Não há como negar que a situação de Salah seguirá sendo um grande tema de debate antes, durante e depois da próxima Copa Africana de Nações. Afinal, trata-se de um dos maiores jogadores da história do Liverpool, o que torna sua queda acentuada de rendimento um assunto inevitável.

    Carragher afirmou recentemente que “suas pernas se foram”, mas é difícil levar isso a sério — e talvez até ofensivo — considerando que Salah estava dominando a Premier League há apenas seis meses e é conhecido por se manter em excelente forma física.

    Ainda assim, seria muito interessante saber onde está sua cabeça neste momento. Quando assinou seu novo contrato, Salah repetiu várias vezes o quanto estava “feliz” e “animado” por fazê-lo, acreditando que o Liverpool ainda poderia conquistar grandes títulos. Hoje, essa sensação parece muito distante. Slot disse que Salah aceitou ficar fora da vitória contra o West Ham com o habitual “profissionalismo”, mas é impossível imaginar que ele tenha ficado satisfeito por ter sido deixado de fora novamente na quarta-feira.

    “Salah precisa de confiança e carinho de um treinador”, disse Redknapp na Sky. “Então, para o Slot deixá-lo de fora justamente quando você pode perdê-lo por até oito jogos devido à Copa Africana de Nações. Você tem que colocá-lo para jogar enquanto pode. Ele é o maior astro do Liverpool, mas o treinador claramente não acredita nisso agora."

    “Eu não compararia com aquela situação em que Ruud Gullit deixou Alan Shearer de fora anos atrás, resultando num grande confronto em que um dos dois teve de ir embora, mas parece que algo terá de acontecer aqui também, porque não há como Mohamed Salah aceitar ser apenas um coadjuvante neste time. Não acho que isso vá acabar bem.”

    O receio de Redknapp não é exagerado. Por mais improvável que pareça, existe a possibilidade real de que Salah ou Slot não esteja mais no Liverpool até o fim de janeiro — o que seria uma reviravolta inacreditável, considerando o quão bem os dois funcionaram juntos na conquista do título na temporada passada.

    Ao mesmo tempo, é surpreendente ver Salah fora do time no jogo deste sábado contra o Leeds United (especialmente porque Slot parece ter uma inexplicável falta de confiança em Federico Chiesa). Além disso, haverá duas oportunidades adicionais para o atacante relembrar a todos sua qualidade, contra Inter de Milão e Brighton, antes de viajar ao Marrocos ainda este mês.

    Se os últimos dois jogos ensinaram algo, porém, é que Salah já não é mais um titular garantido na era Slot — e seu status tende a se deteriorar ainda mais enquanto estiver fora pela seleção egípcia. A história continua, mas pode terminar de maneira muito mais abrupta — e muito mais dolorosa — do que qualquer um poderia ter imaginado em abril.

