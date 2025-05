Ibrahim Mbaye: o novo Kylian Mbappé do PSG?! Jovem sensação já faz história no Parque dos Príncipes

Tudo o que você precisa saber sobre o talentoso atacante de 17 anos que assinou seu primeiro contrato profissional na capital francesa

Independentemente de o Paris Saint-Germain enfim realizar seu sonho europeu em Munique, no fim do mês, já está claro que Luis Enrique tem em mãos um elenco recheado de talento — especialmente no setor ofensivo.

Na verdade, é difícil pensar em outro clube com uma coleção tão impressionante de pontas. Com as meias arriadas e o drible imprevisível, Khvicha Kvaratskhelia parece saído de outra época. Ousmane Dembélé, por sua vez, enfim concretiza todo o seu potencial no Parque dos Príncipes, deixando para trás os anos irregulares no Barcelona. E há ainda Bradley Barcola e Désiré Doué, dois jovens que justificaram nesta temporada o hype que os acompanha há anos no futebol francês.

Parece quase injusto, então, que o PSG também conte com mais uma joia em formação: Ibrahim Mbaye. O adolescente recordista é tão promissor que já se fala, com seriedade, na possibilidade de vê-lo como titular regular na poderosa equipe de Luis Enrique nas próximas temporadas...