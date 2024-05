Os convocados da Hungria para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Participando da Euro pela terceira vez consecutiva, a Hungria divulgou a pré-lista de convocados da competição

A Hungria divulgou a sua lista final dos 26 convocados pelo técnico Marco Rossi para a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha. A maior competição entre seleções do continente europeu inicia no dia 14 de junho, e a seleção, que está na quinta participação, está classificada no Grupo A, ao lado da seleção anfitriã, Escócia e Suíça.

O seu desempenho recente mais notável foi na edição de 2016, onde a Hungria chegou às oitavas de final, depois de liderar o seu grupo. Essa conquista marcou o melhor resultado em quase quarenta anos. Embora tenha se classificado para a Euro 2020, a Hungria foi eliminada na fase de grupos.

Eles vão tentar bater o seu melhor resultado quando se dirigirem para a edição de 2024. A convocatória final para o torneio foi anunciada no dia 15 de maio.

