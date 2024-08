Chegou a hora de Gabriel Martinelli perder a posição para Leandro Trossard no Arsenal?

Brasileiro já provou ser um "talento do século" - mas isso por si só não é o bastante para mantê-lo como titular

Apenas dois minutos depois de sair do banco de reservas contra o Aston Villa, no último sábado (24), Leandro Trossard abriu o placar da importantíssima vitória do Arsenal, por 2 a 0, no Villa Park, completando cruzamento rasteiro de Bukayo Saka.

Aquela era a cena de um Trossard clássico. O super-reserva, com sua comemoração inspirada em super-heróis, veio mais uma vez ao resgate de sua equipe. Os Gunners tiveram problemas na maior parte do jogo, e provavelmente a história teria sido outra não fosse por uma finalização terrível de Ollie Watkins e pelas ótimas defesas de David Raya. Mas não foi.

O gol de Trossard foi um verdadeiro divisor de águas, e ainda assim, o jogador de 29 anos claramente não estava no clima fazer sua comemoração clássica - fazendo gesto de 'óculos' com as mãos. Mas por quê?

Porque Trossard estava claramente irritado pelo fato de Gabriel Martinelli ter sido escolhido titular na posição. Mas, convenhamos, a frustração é totalmente justificada.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!