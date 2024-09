Herói da era Barclays: como Elano foi o cara do Manchester City antes das superestrelas chegarem

O brasileiro proporcionou momentos espetaculares à torcida do City, até então pouco acostumada ao brilhantismo, em seus dois anos de clube

Ah, Barclays... Embora a Premier League tenha sido patrocinada pelo banco mencionado entre 2001 e 2016, o período que os fãs de uma certa época recordam com nostalgia é da primeira década dos anos 2000.

Após sua criação em 1992, a principal divisão do futebol inglês experimentou um segundo auge de popularidade após o início do novo milênio, quando acordos de transmissão internacionais e uma nova onda de estrelas estrangeiras deram à liga uma visão ainda mais global. Ela também foi palco de ícones modernos do futebol, como Cristiano Ronaldo, Thierry Henry e Didier Drogba, que brilhavam semanalmente na Premier League.

No entanto, quando os fãs se referem à ‘The Barclays’, não são esses grandes nomes que têm em mente. Em vez disso, estão se referindo a jogadores que, embora não estivessem nas manchetes, eram vistos como peças-chave por torcedores, produzindo momentos de magia de vez em quando.

Esses jogadores passaram a ser conhecidos como os ‘Barclaysmen’, mas o que os tornou tão queridos e o que aconteceu com eles após o fim da era Barclays? Aqui, na GOAL, nos propomos a descobrir com nossa nova série, "Herói da era Barclays".

Na "era Barclays", o Manchester City não era o clube que conhecemos hoje. O time havia recentemente retornado à primeira divisão, depois de cair até a terceira nos anos 1990. Mas, após se reestabelecer na elite, em 2007 o City buscou o meio-campista Elano, que já tinha passagens por Inter de Limeira, Santos e estava no Shakhtar Donetsk, e que traria nova vida a uma instituição que lutava para encontrar sua identidade no século XXI...