Harry Kane é o melhor centroavante da Eurocopa, mas é o suficiente para o capitão da Inglaterra superar a "maldição" de títulos?

Vindo de uma grande temporada de estreia no Bayern, atacante não poderia estar em melhor momento para liderar seu país rumo à conquista

Dê uma olhada na lista de vencedores da Chuteira de Ouro da Europa e você encontrará alguns dos maiores atacantes da história do futebol, desde lendas do passado até os grandes nomes modernos.

O prêmio, concedido ao maior artilheiro das ligas de futebol europeias a cada temporada, foi conquistado pela primeira vez pelo português Eusébio, enquanto a terceira edição foi vencida pelo lendário atacante alemão Gerd Müller.

Thierry Henry, Robert Lewandowski e Luis Suárez ganharam o prestigioso prêmio duas vezes, Cristiano Ronaldo o levantou quatro vezes, enquanto Lionel Messi detém o recorde com seis conquistas. Mas o último vencedor é um jogador que há muito tempo vem batendo na porta da grandeza e finalmente foi deixado entrar: Harry Kane.

Kane não apenas ganhou o prêmio, ele deixou seus rivais para trás, marcando incríveis 36 gols na Bundesliga pelo Bayern de Munique, oito a mais do que Serhou Guirassy e nove a mais do que Kylian Mbappé e Erling Haaland. Seu timing não poderia ter sido melhor, pois ele vai para a Euro 2024 como o maior artilheiro do continente e, por extensão, será o melhor atacante no torneio.

No entanto, ainda há uma coisa que continua a assombrar Kane: o fato de não ter conquistado nenhum título na carreira. E esse é um assunto que será discutido durante todo o torneio e por muito tempo depois, a menos que ele consiga levar a Inglaterra à conquista na Alemanha, país-sede desta edição.