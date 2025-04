Harry Kane encontra a melhor defesa da Champions League: chegou a hora do inglês mostrar seu valor contra a subestimada Inter de Milão de Simone Inzaghi

O inglês segue em excelente forma nesta temporada, mas está prestes a enfrentar um time que ainda não recebe a atenção que merece de verdade

Harry Kane está cada vez mais perto de um troféu. Com o Bayern de Munique seis pontos à frente na liderança do Campeonato Alemão e restando apenas seis rodadas, a maldição deve ser quebrada em breve. Ainda assim, embora um título alemão certamente signifique mais para Kane do que para qualquer um de seus companheiros de equipe — considerando o tempo que ele esperou para finalmente levantar um grande troféu —, o atacante admite abertamente que conquistar a Champions League sempre foi seu objetivo final.

"É algo com que sonhei praticamente a vida inteira", disse o capitão da seleção inglesa ao jornal Sky Sport Italia antes do aguardado duelo de quartas de final do Bayern contra a Inter de Milão. "Fazer isso no nosso estádio tornaria tudo ainda mais especial, então acho incrível ter a chance de realizar algo assim. Mas, antes disso, temos dois jogos grandes e difíceis contra a Inter."

É bom saber que Kane está ciente da ameaça que os Nerazzurri representam às esperanças do Bayern de ser campeão europeu na Allianz Arena, no dia 31 de maio. Afinal, inúmeros adversários e comentaristas já foram deixados para trás por subestimar um time que, segundo Simone Inzaghi, ainda não recebe o reconhecimento que merece...