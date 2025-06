Hall da Fama - Marco Van Basten, o cisne de Utrecht com asas frágeis

A elegância de um cisne, a leveza de uma borboleta: Marco Van Basten foi o centroavante mais refinado do futebol moderno

A despeito do físico imponente com o qual a mãe natureza o dotou, ele se movia em campo com a elegância de um cisne e a leveza de uma borboleta, correndo nas pontas dos pés como um bailarino de dança clássica. Aprendeu, nos muitos anos de aprendizado futebolístico no Ajax, com o seu mestre Johan Cruyff, a ler o jogo com antecedência, roubando o tempo dos defensores e chegando antes de todos na bola com um tempo excepcional.

Seus dribles, seus toques na bola, as rotações, os apoios aéreos e os passes precisos com os quais sabia desmarcar os companheiros eram como uma poesia de Leopardi em calções e chuteiras. Belos e melancólicos. Seus gols, em acrobacia, de pura técnica ou de potência, marcados no desenrolar de uma ação coletiva ou aproveitando uma bola parada, semelhantes a pinturas de Leonardo ao som de "Para Elisa" de Ludwig Van Beethoven. Tanto que ainda hoje, ao revê-los, com as camisas do Ajax e do Milan, ou com o uniforme laranja da seleção holandesa, ficamos inevitavelmente encantados, quase incrédulos, diante de tanta beleza.

No hall da fama dos jogadores mais icônicos de todos os tempos não poderia certamente faltar Marco Van Basten, o centroavante mais refinado do futebol moderno e um dos mais fortes de todos os tempos. Perfeccionista, vencedor (24 títulos conquistados na carreira, aos quais se somam oito premiações de artilheiro, uma Chuteira de Ouro e 3 Bolas de Ouro, como Cruyff e Platini), espetacular, muito amado pelos seus torcedores, mas também azarado, sofredor e melancólico, quando os problemas no “maldito” tornozelo direito o levaram em poucos anos de ser o melhor do mundo à aposentadoria precoce.