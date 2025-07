Hall da Fama – Diego Armando Maradona, o Dios do futebol que fazia o impossível ser possível

A série "Hall da Fama" da GOAL conta a história do Pibe de Oro — um dos maiores jogadores da história do futebol

Na galeria dos imortais do futebol, há um nome que entra de ofício — e que para muitos, ainda hoje e provavelmente para sempre, segue sendo o maior de todos. Existe um antes e um depois de Diego Armando Maradona. Seu talento descomunal transcendeu o futebol e o transformou numa das figuras mais marcantes do século XX.

A trajetória de Maradona foi contada em livros, músicas e filmes — provas do impacto que causou. Ídolo global, rosto reconhecido em qualquer canto do mundo, foi símbolo de luta e superação, principalmente para as camadas mais populares, de onde ele próprio veio. Com jogadas inimagináveis e uma capacidade única de transformar o impossível em realidade, entrou para a história.

Maradona venceu — menos que outros grandes, é verdade — mas escolheu fazer isso ao lado dos desfavorecidos, desafiando o sistema. Venceu também com a seleção argentina, levando um time limitado ao topo do mundo e provando, como ninguém antes ou depois, que um só jogador, com liderança e genialidade, pode mudar a história até mesmo em um esporte coletivo.