Preste atenção, Guardiola! Jack Grealish precisa de liberdade para demonstrar seu melhor futebol

"Honestamente, foi provavelmente um dos piores verões (meio do ano na Europa) da minha vida, porque você não consegue deixar de ver tudo o que está acontecendo na sua frente", lamentou Jack Grealish à ITV Sport após marcar em seu primeiro jogo pela Inglaterra desde que foi deixado de fora do elenco de Gareth Southgate para a Eurocopa de 2024. "Foi difícil, mas isso me deu mais determinação para dar a volta por cima."

O terceiro gol pela seleção da estrela do Manchester City foi uma beleza, ao acertar um chute cruzado de primeira no fundo da rede da Irlanda, após receber passe de Declan Rice. Esse esforço sublime praticamente selou a vitória por 2 a 0 da Inglaterra na Liga das Nações, e Grealish não resistiu a colocar os dedos nos ouvidos enquanto comemorava contra o país que ele costumava representar no sub-21, tendo sido vaiado pela maioria dos torcedores no Aviva Stadium nos primeiros 25 minutos de jogo.

No entanto, parecia mais um desabafo de alívio do que um ato de antagonismo. Grealish ficou de fora da Euro após sua pior temporada até agora com a camisa do City. Faz tempo que ele não era notícia por razões positivas, mas ele lembrou a todos de suas qualidades únicas no sábado.

Grealish brilhou após ser utilizado como um 10 por Lee Carsley, técnico interino da Inglaterra, e certamente estará torcendo para que Pep Guardiola abra os olhos, depois de ver sua carreira estagnar no Etihad Stadium. Com base nessa atuação, o jogador de 28 anos merece ser muito mais do que apenas um "escravo do sistema" no City, que agora pode ter visto como desbloquear seu potencial máximo.

