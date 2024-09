Quem é Lee Carsley, o interino da Inglaterra que pode ser o substituto de Gareth Southgate

Copa do Mundo

Meio-campista na época de jogador, agora como técnico ele levou a equipe sub-21 a grandes feitos apresentando um ótimo futebol

Nem todos os heróis usam capas. E nem todos os técnicos de futebol que triunfam em torneios por seleções têm currículos brilhantes no mais alto nível. Lionel Scaloni havia sido apenas um auxiliar no Sevilla e treinador da seleção sub-20 da Argentina, por um breve período, quando foi nomeado comandante do selecionado principal. O time de Lionel Messi.

Muitos argentinos, incluindo Diego Maradona, ficaram bastante desapontados com a escolha. No entanto, Scaloni venceu a Copa do Mundo em 2022, conquistou dois títulos da Copa América antes e se estabeleceu como um dos melhores treinadores em atividade.

Houve um nível semelhante de perplexidade quando Luis de la Fuente assumiu o cargo principal da seleção espanhola, após uma década treinando as equipes de base. Em apenas seis meses, venceu a Liga das Nações e, um ano depois, levou La Roja ao título da Eurocopa.

Se a passagem de Lee Carsley como técnico interino da Inglaterra se tornar permanente, é provável que haja reprovação de um extremo ao outro do país. Mas isso pode levar a esse padrão se repetir e, quem sabe, à conquista de um grande torneio pelos Três Leões.

