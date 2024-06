Grandes 'tretas' do futebol: por que Pep Guardiola e Zlatan Ibrahimovic entraram em conflito no Barcelona?

Zlatan Ibrahimovic chegou ao Barcelona em 2009, mas logo ficou claro que ele e o treinador Pep Guardiola não se davam bem

Pep Guardiola e Zlatan Ibrahimovic são duas lendas absolutas do futebol. Um se tornou um dos maiores treinadores do mundo, ganhando absolutamente todos os títulos possíveis no Manchester City, e montando grandes equipes tanto na Inglaterra quanto em Barcelona.

Ibrahimovic, em comparação, é um rebelde, um indivíduo quase excessivamente seguro de si mesmo, que acredita firmemente em sua própria reputação, e talvez esteja certo em fazer isso. Ao longo de 827 jogos, ele marcou 496 gols e deu 204 assistências. O suéco segue sendo um dos melhores atacantes que já pisou em um campo.

Não é surpresa, então, que a dupla tenha se desentendido no Barcelona, levando a um desentendimento icônico...

