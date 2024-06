Grandes 'tretas' do futebol: como José Mourinho e Paul Pogba foram de aliados a inimigos no Manchester United

Eles conquistaram dois títulos na primeira temporada juntos em Old Trafford, mas tudo foi ladeira abaixo após o sucesso inicial

Quando José Mourinho foi anunciado como treinador do Manchester United em maio de 2016, o clube havia acabado de ganhar a FA Cup, mas ainda assim decidiu demitir Louis van Gaal. Os Red Devils haviam terminado em quinto lugar na Premier League, que acabou com o Leicester City conquistando o título no sucesso mais improvável dos últimos anos no esporte.

Apenas três meses depois, o United pagou 89 milhões de euros para trazer Paul Pogba de volta ao clube vindo da Juventus. Tendo deixado Old Trafford de graça quatro anos antes, o francês retornou sendo a transferência mais cara do mundo, retirado da Juventus no auge de sua carreira. Ele estava de volta, era um jogador de classe mundial e estava pronto para comandar o meio de campo pelos próximos dez anos.

Mourinho foi fundamental no acordo; ele aparentemente declarou seu interesse pelo atleta em sua primeira coletiva de imprensa, quando afirmou que queria quatro jogadores, e Pogba chegou junto com Zlatan Ibrahimovic na tentativa do português de construir uma dinastia aos moldes de Sir Alex Ferguson.

As coisas, no entanto, rapidamente desmoronaram quando uma luta pelo poder entre os dois passou a definir o tempo em que trabalharam juntos...