Grandes 'tretas' do futebol: David Beckham vs Sir Alex Ferguson

Dupla protagonizou uma das maiores equipes da história do futebol mundial

David Beckham e Sir Alex Ferguson: dois ícones do Manchester United que alcançaram a imortalidade em Old Trafford.

O jovem Beckham foi, sem dúvida, o garoto-propaganda da leva de 1992 - o loiro bonito que chutava uma bola contra uma parede em Leytonstone e conquistou a tríplice coroa e virou capitão da Inglaterra. O astuto Ferguson, por sua vez, veio da Escócia para tirar o Liverpool "do seu maldito poleiro", ganhando nada menos que 38 troféus em Old Trafford. Tudo o que o United podia disputar, Fergie ganhou. Naturalmente, ele hoje é tratado como alguém mais próximo de um santo do que de um mero mortal ex-técnico da equipe.

No entanto, todos sabem que Ferguson e seu garoto-propaganda tiveram um relacionamento bem volátil. Mas como exatamente Beckham e Ferguson chegaram a entrar em conflito? E por que o ala não viveu seu sonho de se aposentar no Old Trafford?

Abaixo, GOAL destrincha uma das brigas mais infames do futebol...