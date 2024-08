Grandes 'tretas' do futebol: como a Bola de Ouro pôs Louis van Gaal e Rivaldo em conflito

Não havia espaço para os egos de Louis van Gaal e Rivaldo no Barcelona, e apesar do sucesso em campo, os dois nunca se entenderam no Camp Nou

Como uma figura notavelmente obstinada, excêntrica e imperiosa, o lendário treinador Louis van Gaal sempre teve uma tendência a se meter em conflitos com alguns de seus jogadores. Depois de assinar seu primeiro contrato para assumir o comando do Ajax, o holandês informou os diretores do clube que eles haviam acabado de contratar o melhor treinador do mundo - mesmo que fosse o primeiro trabalho profissional de sua carreira. Felizmente para o natural de Amsterdã, ele correspondeu à sua própria expectativa, mas nem todos viram o graça em sua arrogância. Jogadores como Clarence Seedorf, Winston Bogarde, Luca Toni (para quem Van Gaal infamemente mostrou seus testículos), Lúcio e Giovanni todos tiveram sérios problemas com Van Gaal, dos quais reclamariam muito tempo depois que seus vínculos profissionais terminaram. Talvez a mais intensa e longa disputa de todas, no entanto, tenha sido aquela que se desenvolveu entre ele e Rivaldo. Foi o choque perfeito de egos; um treinador que exige que cada um de seus jogadores se sacrifique por sua equipe contra um atacante estrela com tanto talento individual que esperava que a equipe trabalhasse para ele. Até proporcionaram momentos bonitos juntos, mas nunca iria funcionar a longo prazo, e em determinado momento tudo desmoronou...