GOAL Cultura e Chuteiras: Cristiano Ronaldo aos 40, novidades de João Félix e adidas Predator Mania

C. Ronaldo

A GOAL avalia as últimas novidades do futebol, desde o grande aniversário de CR7 até o novo lançamento de chuteiras da Nike

Bem-vindo ao GOAL Cultura e Chuteiras, onde analisamos todas as novidades da interseção entre futebol e cultura - do sublime ao ridículo, o que é destaque e o que não dá nem um pouco certo.

O mês de janeiro mais longo da história finalmente acabou, com o fim da janela de transferências e a virada do mês gerando muitas novidades. À medida que um ícone do esporte completa 40 anos, a Nike revela novas chuteiras e João Félix tem uma semana muito importante pela frente.

Mas onde os maiores destaques da semana se posicionam em nosso eixo abrangente entre futebol e cultura? Vamos descobrir...