O gigante voltou? Lamine Yamal imparável e Robert Lewandowski renovado inspiram início perfeito do Barcelona em LaLiga

Os problemas financeiros do clube ainda não acabaram, mas o técnico Hansi Flick começou da melhor forma sua jornada no Campeonato Espanhol

Uma coisa que aprendemos a esperar do Barcelona nos últimos anos é o inesperado. Na última temporada, por exemplo, Xavi anunciou sua intenção de renunciar ao cargo de treinador em janeiro, reverteu sua decisão três meses depois, mas foi removido de seu cargo em maio, independentemente do que aconteceu.

A atual campanha também começou com o Barça ainda tentando desesperadamente registrar sua principal contratação da janela, Dani Olmo, que só foi liberado para jogar no Campeonato Espanhol graças a uma lesão de Andreas Christensen -- abrindo espaço dentro do limite salarial do time blaugrana.

No entanto, apesar do estado de caos e de uma sucessão de lesões até o momento, Hansi Flick colocou o Barça no topo da tabela de LaLiga, dois pontos à frente do atual campeão Real Madrid, após vencer todos os sete jogos até agora, sendo o último contra o Getafe, na última quarta-feira (01), por 1 a 0.

Como eles conseguiram isso? Será que os catalães continuarão desafiando as expectativas? A GOAL analisa o início impressionante do Barça na temporada espanhola...